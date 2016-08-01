В Киеве незначительно подешевело жилье

Средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в июле 2016 года по сравнению с июнем уменьшилась на 0,4% – до 23,881 тыс. грн/кв. м, при этом по сравнению с июлем прошлого года цены упали на 6,7%.

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Об этом в своем ежемесячном отчете сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным экспертов, в июле на столичном первичном рынке недвижимости уменьшилась стоимость квартир эконом-класса - на 0,4%, до 16,484 тыс. грн/кв. м, комфорт-класса - на 1,3%, до 21,101 тыс. грн/кв. м, квартир премиум-класса - на 0,7%, до 43,693 грн/кв. м. В то же время квартиры бизнес-класса подорожали на 0,2% - до 28,035 тыс. грн/кв. м.

Наиболее ощутимо упали цены на квартиры в Святошинском, Печерском и Голосеевском районах столицы - на 1,7%, 1,1% и 1,1% соответственно, в то время как стоимость квартир в Дарницком районе в прошлом месяце выросла на 1,5%

По информации портала, в июле квартиры к продаже предлагали 58 операторов в 139 объектах. В структуре предложения первичного жилья преобладали новостройки эконом-класса – 35%. Новостройки бизнес-класса составили 31% от общего количества, премиум-класса – 14% и комфорт-класса - 20%.

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Средняя цена предложения квартир на вторичном рынке Киева в долларовом эквиваленте в июле 2016 года по сравнению с июнем уменьшилась на 0,5% - до 1,388 тыс. долл./кв. м., а в гривне - на 0,9%, до 34,401 грн/кв. м.

Согласно сообщению, в прошлом месяце больше всего подешевели 1-комнатные квартиры - на 0,9%, до 1,271 тыс. долл./кв. м, и 4-комнатные – на 0,9% - до 1,546 тыс. долл./кв. м. В то же время 2-комнатные квартиры подешевели на 0,3% - до 1,418 тыс. долл./кв. м, стоимость предложения 3-комнатных квартир в столице также уменьшилась на 0,3% - до 1,426 тыс. долл./кв. м.

Количество представленных к продаже квартир в июле снизилось на 1% относительно июня и составило 19,205 тыс. квартир. Объем предложения в общей площади уменьшился на 0,4%, в долларовом выражении - на 0,8%.

В структуре предложений 1-комнатные квартиры занимают 28%, 2-комнатные – 32%, 3-комнатные – 33% и 4-комнатные – 7%.

В июле 2016 года аналитики зафиксировали наименьшее снижение цен на вторичное жилье в Оболонском и Шевченковском районах столицы - на 0,2% и 0,5% соответственно, наибольшее - в Подольском районе, на 2,4%, а в Печерском районе средняя цена осталась на уровне июня.

Как сообщал УНИАН, по данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в 2015 году из-за девальвации национальной валюты, подорожания стройматериалов и горючего выросла на 33,1% – до 22,7 тыс. грн/кв. м. Гривневые цены на «вторичку» в прошлом году выросли на 25,6% - до 34,9 тыс. грн/кв. м, при этом долларовые цены снизились на 15,3% - до 1453 долл./кв. м.