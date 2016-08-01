На Львовщине субсидии на комуслуги получают свыше 350 тысяч семей

В Львовской области субсидию получают 350 764 семьи. В целом поддержкой жилищной субсидии охвачено более миллиона граждан области.

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на заявление директора департамента социальной защиты населения Львовской ОГА Василия Мартынюка.

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"Средний размер полученной субсидии составляет 177 гривень, среднемесячный доход на человека в домохозяйстве составляет 1396 гривен, - отметил Василий Мартыняк. - В настоящее время органы социальной защиты населения провели перерасчет назначения жилищных субсидий 117 689 семьям, которые получают субсидию с мая – июля 2015 года на следующий годовой срок".

По его словам, органы социальной защиты населения Львовщины готовы в условиях повышения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги предоставить возможность получить помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг всем, кто нуждается.