В оккупированном Крыму осенью планируют снести 6 тысяч самостроев

В аннексированном Россией Крыму осенью будет снесено более 6 тысяч объектов самостроя. Об этом РБК рассказали два источника в комиссии по пресечению самовольного строительства правительства Крыма.

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По словам источников, на снос будет потрачено примерно 1,3 млрд рублей, которые позднее власти планируют взыскать с владельцев самостроя.

При этом представитель оккупационной власти - главный архитектор Крыма Александр Кузнецов рассказал, что всего на полуострове около 30 тысяч объектов самостроя. По его словам, в первую очередь будут снесены объекты, которые представляют угрозу для человека либо для природы.

«Однозначно снос будет, если объект находится на коммуникациях, рядом с глубоководным коллектором, газопроводом. Во всех остальных случаях надо смотреть и давать возможность исправить недочеты в документах», – рассказал Кузнецов.

К 1 сентября будет завершена инвентаризация 100-метровой прибрежной зоны Крыма, после чего и будут опубликованы списки объектов, подлежащих сносу.