Власти Москвы хотят принудительно расселять хрущевки при согласии большинства жильцов

Правительство Москвы направило в Минстрой РФ предложения по внесению изменений в Жилищный кодекс, согласно которым власти смогут принудительно выселять людей, не желающих выезжать из ветхой пятиэтажки в новое жилье в рамках программы реновации жилищного фонда, при согласии большинства жильцов дома.

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Об этом сообщил руководитель московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин, передает RNS.

«Сегодня, если какие-то жители или семья не желает выезжать из пятиэтажки, предназначенной к сносу, мы не имеем права ее выселить и должны пройти все судебные процедуры», — сказал Левкин, добавив, что это тормозит программу расселения. Правительство вынуждено тратить бюджетные средства на охрану и обеспечение коммунальными услугами всего дома.

«Мы просим, чтобы в Жилищный кодекс было внесено изменение. Если две трети жителей проголосовали за снос и переселение, остальные должны подчиниться этому решению», - добавил Левкин.