В ОБСЕ надеются, что стороны конфликта на Донбассе решат вопрос по тарифам на воду

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик надеется на то, что подписание соглашения по тарифам на водоснабжение между всеми сторонами конфликта на Донбассе состоится в ближайшее время.

Об этом он заявил сегодня журналистам, сообщает БЕЛТА.

"Мы надеемся, что в скором времени стороны смогут подписать соответствующее соглашение", - сказал Сайдик.

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Проблемы водоснабжения сегодня обсуждались на заседании рабочей группы по экономическим вопросам. Спецпредставитель ОБСЕ пояснил, что Министерство юстиции Украины утвердило тарифы на поставки воды. Теперь необходимо ждать подписания соглашения. На заседании этой рабочей группы обсуждались и экологические риски, связанные с угольными шахтами в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Следующий раунд переговоров в Минске пройдет 26 августа. Сайдик сообщил журналистам, что все это время он будет в отпуске.