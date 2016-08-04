Правительство обещает "теплые" кредиты для 200 тысяч семей

Правительство готово компенсировать 793 млн грн по «теплым» кредитам на проведение энергоэффективных мероприятий (установка счетчиков, утепление наружных стен, модернизация сетей отопления и горячего водоснабжения, установка индивидуального отопления и др.) для 200 тыс. семей в 2016 году.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко

«Государство потратило 343 млн гривень в 2015 году и 100 тыс. семей присоединились к этой программе. В этом году присоединится еще около 200 000 семей», - цитирует Зубко пресс-служба.

Он также сообщил, что решение правительства о дополнительном выделении 100 млн гривень на программу «теплых» кредитов позволило возобновить работу этого инструмента внедрения энергоэффективных мероприятий, а всего на программу в этом году в госбюджет заложено 793 млн гривень.

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Как сообщал УНИАН, 27 июля Кабинет министров Украины дополнительно выделил 100 млн грн на финансирование программы «теплых» кредитов.

В начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности.

Механизм финансирования «теплых» кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тыс. грн в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.

С начала действия программы украинцы воспользовались «теплыми» кредитами на общую суму около 2,2 млрд грн.