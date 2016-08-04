Правительство обещает "теплые" кредиты для 200 тысяч семей
Кабмин готов компенсировать 793 млн грн по кредитам на проведение энергоэффективных мероприятий.
Правительство готово компенсировать 793 млн грн по «теплым» кредитам на проведение энергоэффективных мероприятий (установка счетчиков, утепление наружных стен, модернизация сетей отопления и горячего водоснабжения, установка индивидуального отопления и др.) для 200 тыс. семей в 2016 году.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко
«Государство потратило 343 млн гривень в 2015 году и 100 тыс. семей присоединились к этой программе. В этом году присоединится еще около 200 000 семей», - цитирует Зубко пресс-служба.
Он также сообщил, что решение правительства о дополнительном выделении 100 млн гривень на программу «теплых» кредитов позволило возобновить работу этого инструмента внедрения энергоэффективных мероприятий, а всего на программу в этом году в госбюджет заложено 793 млн гривень.
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Как сообщал УНИАН, 27 июля Кабинет министров Украины дополнительно выделил 100 млн грн на финансирование программы «теплых» кредитов.
В начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности.
Механизм финансирования «теплых» кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тыс. грн в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.
С начала действия программы украинцы воспользовались «теплыми» кредитами на общую суму около 2,2 млрд грн.