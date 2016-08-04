Стоимость аренды однокомнатных квартир в столице снизилась почти на 3%

Средняя стоимость аренды 1-комнатных квартир в Киеве за период с 1 августа 2015 года по 1 августа 2016 года сократилась на 2,6%, до 299 долл. в месяц, сообщили УНИАН в консалтинговой компании SV Development.

По данным компании, средняя стоимость аренды за отчетный период для 2-комнатных квартир в Киеве сократилась также на 2,6%, до 406 долл. в месяц, а для 3-комнатных на 2,8%, до 485 долл. в месяц.

При этом самым дешевым является Днепровский район, где средняя цена аренды 1-комнатной квартиры составила 256 долл./месяц, самым дорогим – Печерский район – 415 долл./месяц.

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Незначительное снижение стоимости аренды квартир за год наблюдалось во всех районах столицы. Аренда однокомнатных квартир больше всего подешевела в Печерском районе – на 3,4%, до 415 долл./месяц, а меньше всего – в Соломенском – на 2,1%, до 275 долл./месяц.

Цена аренды «двушек» за год больше всего снизилась в Печерском районе – на 3,5%, до 530 долл./месяц, а меньше всего – в Соломенском районе – на 2,1%, до 372 долл./месяц.

Наибольшее снижение стоимости аренды трехкомнатных квартир зафиксировано в Шевченковском районе – на 4%, до 658 долл./месяц. Меньше всего подешевела аренда «трешек» в Деснянском районе на 1,3%, до 455 долл./месяц.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.