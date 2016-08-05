Правительство пока не приняло решение о полной монетизации субсидий - Розенко

Об этом 4 августа в интервью телеканалу "NewsOne" заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает РБК-Украина.

"Монетизированная полностью субсидия имеет целый ряд недостатков и в первую очередь главный недостаток то, что нет никаких гарантий, что ту сумму средств, которую мы заплатим на руку людям, она 100% вернется, как оплата за жилищно-коммунальные услуги или за газ", - заявил Розенко.

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Вице-премьер также отметил, что в качестве одного из вариантов совершенствования системы субсидий правительство рассматривает возможность монетизации экономии субсидии.

"Когда вы сэкономите на потреблении газа, когда вы сэкономите на потреблении электроэнергии, и в конце отопительного сезона у вас возникнет положительная дельта, мы работаем сейчас над тем, чтобы эта дельта экономии была монетизирована", - добавил Розенко.

Также он отметил, что в прошлом году средний размер субсидий составлял 1400 гривен.

"По прошлому году средний размер субсидий был примерно 1400 гривен - это значит, что каждая семья, которая получает субсидию, в среднем по стране получала ежемесячно 1400 гривен в качестве компенсации цены на газ", - заявил Розенко.

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По его словам, в новом отопительном сезоне субсидии будут однозначно больше, однако нормы потребления газа несколько уменьшатся.

"В прошлом году мы перестраховались, мы ставили сразу большие нормы потребления газа и таким образом перестраховывались от различных негативных ситуаций", - отметил Розенко.