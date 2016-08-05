Кабмин рассматривает возможность монетизации сэкономленной субсидии - Розенко

Кабинет министров рассматривает возможность монетизации суммы субсидий, которая останется неиспользованной домохозяйствами на конец отопительного сезона, сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Павла Розенко.

"Как один из вариантов усовершенствования системы субсидий, и я думаю, что он будет введен, - это монетизация экономии субсидии. Когда человек сэкономит на потреблении газа, электроэнергии, и в конце отопительного сезона возникнет положительная дельта, мы работаем над тем, чтобы эта положительная дельта была монетизирована", - цитирует Розенко пресс-служба.

В то же время, Розенко усомнился в возможности полной монетизации субсидий.

"Субсидия имеет абсолютно целевое направление - это расчет за газ и жилищно-коммунальные услуги. И мы должны быть уверены, что средства будут именно на это использованы. К сожалению, полной монетизацией субсидий мы этого достичь на 100% не сможем", - цитирует Розенко пресс-служба.

В сообщении отмечается, что в прошлом году средний размер субсидии на одну семью составлял 1400 гривень.

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Как сообщал УНИАН, в Министерстве социальной политики прогнозируют, что количество семей, нуждающихся в получении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в Украине в отопительном сезоне 2016-2017 годах вырастет до 8-9 миллиона с 5,5 миллиона после установления с 1 мая единой цены на газ для всех категорий потребителей.

В Министерстве финансов сообщили, что в 2015 году 43% счетов за коммунальные услуги покрывалось субсидиями. В бюджете прошлого года было заложено 35 миллиардов гривень на эти цели, а в 2016 году затраты превысят 40 миллиардов гривень.

Павел Розенко сообщал, что государственный бюджет Украины на 2017 год будет предусматривать не менее 45 млрд грн на субсидии населению. В то же время, по прогнозам Минфина, эта сумма может увеличиться до 70-80 миллиардов гривень.