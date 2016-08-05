Утепление жилья может увеличить его стоимость на четверть – Зубко

Проведение мер по комплексной термомодернизации жилья (установка счетчиков, утепление наружных стен, модернизация сетей отопления и горячего водоснабжения, установка индивидуального отопления и др.) может увеличить его стоимость на 10-25%.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко.

"Жилье, которое меньше потребляет, утепленное, модифицированное, имеет высокую стоимость на рынке. Это мы видим в европейских странах, которые приняли такие меры. Там стоимость квадратного метра модернизированного жилья автоматически выросла на 10-25%", - цитирует Зубко пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, около 70% жилого фонда Украины нуждаются в термомодернизации.

По оценкам специалистов Минрегиона, термомодернизацию следует провести примерно в 40 тысяч многоэтажек. В первую очередь в ней нуждаются дома 1971-1980 годов застройки. По всей Украине их насчитывается более 18 тысяч. Не столь критично обстоят дела в домах 1981-1990 годов застройки. Всего таких домов по Украине 22,3 тысячи.