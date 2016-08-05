В четырех городах Украины части населения снизили тарифы на тепло и горячую воду

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила тарифы на тепло и горячую воду для части населения 4 городов Украины в среднем на 8,9%, из-за увеличения доли угля вместо газа в производстве тепловой энергии местными теплогенерирующими компаниями.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Соответствующие решения комиссия приняла на открытом заседании 4 августа.

«НКРЭКУ совместно с лицензиатами «Черкасское химволокно», «Евро-Реконструкция», «Сумытеплоэнерго», фирма «ТехНова» проработаны вопросы выполнения технических мероприятий по проведению реконструкции оборудования теплоэлектроцентралей, которые позволят увеличить долю угля в производстве тепловой энергии для нужд населения и таким образом уменьшить соответствующие тарифы на производство тепловой энергии для нужд населения. Как следствие, НКРЭКУ одобрены соответствующие инвестиционные программы и произведена корректировка тарифов на производство тепловой энергии для обеспечения выполнения запланированных работ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что снижение произойдет с 1 сентября для потребителей черкасских компаний «Черкасское химволокно» и «Черкассытеплокоммунэнерго», киевской компании «Евро-Реконструкция», сумских компаний «Сумытеплоэнерго» и «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение", а также черниговской компании «ТехНова».

«Произошло общее снижение тарифов на тепловую энергию для нужд населения в среднем на 8,9%, и соответствующие снижение тарифов на услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на фоне установления с 1 мая единой цены на природный газ для населения в 6 879 грн/тыс. куб. м повысила с 1 июля тарифы на централизованное теплоснабжение и горячую воду в Украине в среднем на 75-90%.

27 апреля во время принятия решения Кабмина по цене на газ первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметили, что установление такой цены поставит точку в спекуляциях на газовом рынке страны.

Глава правительства Владимир Гройсман подчеркнул, что данное решение является непростым и вызовет широкие дискуссии в обществе, но оно позволит упразднить все существовавшие ранее схемы, позволявшие зарабатывать на разнице в цене на топливо.

Президент Украины Петр Порошенко назвал данное решения Кабмина серьезным антикоррупционным шагом.