Кабмин поддержал решение обеспечить контрактников ВСУ жильем на время службы

Кабинет министров поддержал проект закона, предусматривающий обеспечение жильем на время несения службы военных на контракте наравне с теми, кто был призван на срочную службу.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

"Предлагается проект изменений к закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", которым предусматривается то, чего не было раньше - для военнослужащих контрактной формы прохождения службы обеспечение их жильем в общежитиях или казармах", - сказал министр обороны Украины Степан Полторак.

Он добавил, что в случае, если такой возможности нет, воинам будет положена компенсация съема жилья в городе несения службы.

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Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы занятости, среди имеющихся вакансий на рынке труда в Украине служба по контракту в Вооруженных силах является одной из самых высокооплачиваемых и конкурентоспособных профессий.

В рамках государственного бюджета на 2016 год Министерству обороны утверждены расходы в сумме 55,5 миллиарда гривень, или 2,45% ВВП. По сравнению с прошлым годом ресурс оборонного ведомства увеличился на 7,6 миллиарда гривень, или на 16%.

Из утвержденной суммы 11,4 миллиарда гривень, или 20%, предназначено для развития вооружения, военной техники, а 3,2 миллиарда гривень, или 6%, – на подготовку Вооруженных сил. Расходы на тыловое обеспечение составляют 6,5 миллиарда гривень, на выплату единовременных пособий военнослужащим и членам их семей – 1 миллиард гривень, на строительство жилья для военнослужащих – 700 миллионов гривень.