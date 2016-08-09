Госэнергоэффективности компенсировало 56 миллионов по "теплым" кредитам за июнь

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению 5 августа компенсировало 56 миллионов гривень участникам государственной программы по энергоэффективности, которые в июне взяли "теплые" кредиты, сообщила пресс-служба ведомства.

"5 августа этого года Госэнергоэффективности осуществило очередное возмещение по кредитам, привлеченным населением на энергоэффективные мероприятия в июне в рамках правительственной программы по энергоэффективности. На этот раз сумма компенсации составила 55,99 миллиона гривень", - говорится в сообщении.

Как отмечается, средства из государственного бюджета направлены на счета уполномоченных банков – "Ощадбанка", "Укргазбанка", "Укрэксимбанка" - для дальнейшего их перечисления заемщикам "теплых" кредитов.

Согласно сообщению, в 2016 году участники программы получили из госбюджета безвозвратную финансовую помощь на утепление жилья в размере 534,53 миллиона гривень.

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Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 миллиарда гривень. В феврале текущего года Кабинет министров продлил действие программы на 2016 год, предусмотрев на эти цели 900 миллионов гривень.

Механизм финансирования "теплых" кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.

Местные органы власти также подключаются к этой программе и разрабатывают собственные программы по возмещению населению части тела кредита или процентов на реализацию энергоэффективных мероприятий. Это позволяет населению участвовать сразу в нескольких программах энергоэффективности.