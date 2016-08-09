Правительство отказалось монетизировать сэкономленные субсидии

Правительство не стало монетизировать оставшиеся неиспользованными средства по субсидиям населения из-за завышенных социальных нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

"В этом году мы этого не сделали, потому что были завышены социальные нормативы", - цитирует Реву пресс-служба.

В сообщении поясняется, что два года назад на отопление 1 квадратного метра по нормативам выделялось 11 кубических метров газа. Затем показатель снизили до 7 кубометров. Теперь норматив составляет 5,5 кубометров. При этом министр отметил, что по подсчетам потребления прошлой зимой оно составляло в среднем 5,3 кубометра на 1 квадратный метр жилья.

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"Сравним 11 и 5,5 кубометров. Мы ровно в два раза снизили социальные нормативы. Если бы мы этого не сделали и монетизировали тот остаток, то 11 млрд грн, которые мы дали в качестве субсидии людям за не потребленный газ, просто подарили бы людям. Теперь мы должны выйти на средний норматив. Сегодня пока четкой границы потребления жилищно-коммунальных услуг не видно", - цитирует Реву пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, по словам вице-премьер-министра Павла Розенко, Кабинет министров рассматривает возможность монетизации суммы субсидий, которая останется неиспользованной домохозяйствами на конец отопительного сезона.

В то же время Розенко усомнился в возможности полной монетизации субсидий, поскольку она имеет четкое целевое направление - это расчет за газ и жилищно-коммунальные услуги. Поэтому правительство должно быть уверено, что средства будут использованы именно на эти цели, а полная монетизация этого гарантировать не может.