В Днепре повысили тарифы на воду

Сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу КП "Днепрводоканал".

"КП "Днепрводоканал" сообщает, что в "Официальном вестнике Украины" 2 августа, после регистрации в Министерстве юстиции Украины, были опубликованы Постановления Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

В результате этого по 2 августа 2016 года для потребителей КП "Днепрводоканал" установлены следующие тарифы:

Для потребителей, которые являются субъектами хозяйствующей деятельности в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения:

3,06 гривны (с НДС) за 1 кубометр - централизованное водоснабжение.

2,532 гривны (с НДС) за 1 кубометр - централизованное водоотведение

Эти тарифы будут действовать для нужд КП "Новомосковск водоканал".

Для потребителей, которые не являются субъектами хозяйствующей деятельности в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения:

6,48 гривны (с НДС) за 1 кубометр - централизованное водоснабжение.

4,68 гривны (с НДС) за 1 кубометр - централизованное водоотведение.

Всего: 11,16 гривны (С НДС) за 1 кубометр услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу.

Читайте такжеВ Днепре приняли мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ

Эти тарифы будут действовать для потребителей, которые непосредственно присоединены к сетям КП "Днепрводоканал" (население частного сектора, бюджет, "другие").

Тарифы на услуги централизованного снабжения холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем):

7,25 гривны (с НДС) за 1 кубометр - централизованное снабжение холодной воды (с использованием внутридомовых систем).

5,20 гривны (с НДС) за 1 кубометр - централизованное водоотведение (с использованием внутридомовых систем)

Всего: 12,45 гривны (с НДС) за 1 кубометр услуг по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем).

Эти тарифы будут действовать для потребителей, которые проживают или расположены в многоквартирном жилом фонде (население, бюджет, "другие").