Новое жилье в Киеве осенью может подорожать на 5-10% - эксперт

Цены на новое жилье в Киеве осенью могут вырасти на 5-10%, из-за увеличения себестоимости строительства, сообщила пресс-служба девелоперской компании "Интергал-Буд" со ссылкой на руководителя аналитического отдела Анну Лаевскую.

"Незначительный рост средних цен возможен как за счет повышения стадии готовности продаваемых объектов, так и за счет увеличения себестоимости строительства - растут цены на электроэнергию, а также практически на все строительные материалы. Это приводит к увеличению затрат", – цитирует Лаевскую пресс-служба.

Она также отметила, что застройщики частично компенсируют рост цен за счет собственной наценки, но в условиях ужесточения конкуренции это не всегда удается.

"На данный момент объем предложения на рынке первичной недвижимости существенно превышает объем платежеспособного спроса. Также появилось достаточно большое количество мелких компаний, предлагающих квартиры по демпинговым ценам. Поэтому регулярно пересматривать прайсы в сторону повышения могут только наиболее надежные застройщики, объекты которых пользуются стабильно высоким спросом", – сказала Лаевская.

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Эксперт прогнозирует, что в случае девальвации национальной валюты рост цен на недвижимость может быть более существенным.

"Девальвация более чем на 15% приводит к резкому увеличению затрат, поскольку часть комплектующих и строительных материалов закупается за границей в валюте", – сказала эксперт.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в июле 2016 года по сравнению с июнем снизилась на 0,4% – до 23,881 тысячи гривни/квадратный метр, при этом по сравнению с июлем прошлого года цены упали на 6,7%.