Порошенко запретил списывать долги по просроченной оплате за газ и электроэнергию

Президент Украины Петр Порошенко 11 августа ветировал и на следующий день вернул в парламент ранее принятый Верховной Радой законопроект под номером 2706 "О мерах, направленных на обеспечение стабильного функционирования субъектов в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения", которым было предложено установить мораторий на взыскании штрафов, пени или процентов в связи с задолженностью теплокоммунэнерго за природный газ и водоканалов за электроэнергию.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно сообщению, 12 августа 2016 года законопроект был передан президентом с правками в парламентский комитет по вопросам строительства и ЖКХ.

Согласно тексту законопроекта, который размещен на сайте парламента, в случае его подписания, исполнительные производства в отношении теплокоммунэнерго и водоканалов за долги подлежат остановке. Мораторий прекращается со дня возмещения компаниям разницы между существующим тарифом и экономически обоснованными расходами, а также выплаты субсидий на коммунальные услуги.

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Как сообщал УНИАН, 7 июля 2016 года Верховная Рада Украины приняла законопроект под номером 2706 "О мерах, направленных на обеспечение стабильного функционирования субъектов в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения". "За" проголосовали 253 народных депутата при 226 необходимых голосов.

В конце июля президент ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" Арсентий Блащук сказал, что подготовка теплокоммунэнерго к прохождению отопительного сезона 2016-2017 годов в Украине на сегодняшний день значительно затруднена в связи с арестом счетов этих компаний вследствие их долгов за природный газ перед "Нафтогазом Украины". По его мнению, одним из вариантов решения сложившейся проблемы могло быть подписание президентом Украины законопроекта №2706, который даст возможность разблокировать счета теплокоммунэнерго.

11 августа этот законопроект был направлен на подпись президенту Украины.