Местные власти компенсировали "теплые" кредиты 22 тысячам семей

Местные власти в январе-июле 2016 года компенсировали 19 миллионов гривень по "теплым" кредитам на проведение энергоэффективных мероприятий (установка счетчиков, утепление наружных стен, модернизация сетей отопления и горячего водоснабжения, установка индивидуального отопления и др.) для 22,3 тысячи семей, а всего за отчетный период было выдано 76 тысяч кредитов, сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности).

"За семь месяцев 2016 уже более 76 тысяч украинских семей воспользовались правительственной программой по энергоэффективности и получили безвозвратную финансовую помощь на утепление жилья. Почти треть этих семей, а именно - 22,3 тысячи домохозяйств - воспользовались еще и местной поддержкой и получили дополнительное возмещение своих расходов на энергоэффективные мероприятия из местных бюджетов на сумму 19 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за 7 месяцев 2016 года более 70 объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) получили компенсации из местных бюджетов на сумму около 1 миллионов гривень.

По данным ведомства, в 2016 году приняты 184 местных программ, по которым возмещается часть процентов или суммы "теплого" кредита.

В частности, приняты 24 областные программы, действие которых распространяется на все районы и города соответствующего региона (в том числе областной центр). Дополнительно в этих регионах введены 93 районные и 67 городских программ.

На сегодня уже выделено финансирование 14 областных, 31 районной, 43 городских программ в размере 62,6 миллиона гривень. Из этой суммы почти половина средств предусмотрена на реализацию областных программ.

"Местные программы направлены на разные категории участников: одни предоставляют компенсацию как физическим лицам, так и ОСМД, другие предусматривают предоставление помощи только одной категории заемщиков", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, банки в 2015 году выдали населению около 80 тысяч "теплых" кредитов на общую сумму около 1,3 миллиарда гривень.

В начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности.

Механизм финансирования "теплых" кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.

Местные органы власти также подключаются к этой программе и разрабатывают собственные программы по возмещению населению части тела кредита или процентов на реализацию энергоэффективных мероприятий. Это позволяет населению участвовать сразу в нескольких программах энергоэффективности.