Объем предложений нового жилья в Киеве увеличился в 2 раза

Общий объем предложений на столичном первичном рынке недвижимости в январе-июне 2016 года составил около 8 тысяч квартир, что в 2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Соответствующие данные содержатся в квартальном отчете рынка жилой недвижимости консалтинговой компании City Development Solutions (CDS).

"В І-м полугодии текущего года на киевском рынке первичной жилой недвижимости продажи открылись в 25 новых объектах, которые пополнили рынок более чем на 8 тысяч квартир. Данный объем нового предложения в 2 раза превышает аналогичный показатель 2015 года, когда рынок пополнился на 4,5 тысячи квартир", - говорится в отчете.

Согласно отчету, лидером по предложению новых квартир в первом полугодии 2016 года стал Соломенский район с показателем 26,5% от общего предложения в Киеве. Наименьшее количество новых квартир в Днепровском и Подольском районах, общий удельный вес которых около 10% от общего предложения.

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С начала текущего года общее предложение на первичном рынке жилой недвижимости столицы выросло на 17,9%, и по состоянию на 1 июня 2016 года составило 237 объекта с общим объемом около 46 тысяч квартир (без учета поглощения).

Как отмечают эксперты CDS, в структуре спроса на столичную "первичку" в первом полугодии текущего года лидируют бюджетные сегменты, эконом- и комфорт-класса, доля которых составила 85% совокупного спроса. Более половины запросов приходится на сегмент до 50 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году объем ввода в эксплуатацию жилья в Киеве составил 11 миллионов квадратніх метров.