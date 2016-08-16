Заброшенный аэропорт Афин превратят в крупнейший курорт Греции

На месте всеми забытого воздушного вокзала построят новое жилье, отели и магазины, разобьют огромный парк и обустроят общественный пляж, сообщает Prian.ru со ссылкой на Cntraveller.com.

"Эллиникон", расположенный в семи километрах к югу от Афин, служил главным аэропортом греческой столицы до 2001 года. Но в 2001 году он уступил место новой воздушной гавани под названием "Элефтериос Венизелос", построенному специально к Олимпиаде 2004 года", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас на месте заброшенного "Эллиникона" находится лагерь для беженцев на 3 000 человек.

"Греческая компания Lamda Development планирует вложить 7 миллиардов евро в то, чтобы расселить мигрантов в другие места и превратить аэропорт в приморский курорт с 8 000 единицами жилья, отелями и магазинами", - подчеркивает издание.

Там также появятся огромный парк и общественный пляж.

Строительство должно начаться уже в первом полугодии 2017-го, а большинство зданий будут готовы к 2020 году.