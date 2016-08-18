В Одессе хотят застроить 20-этажками самое узкое место между Куяльником и морем

Как передает корреспондент УНИАН, это предусматривает одобренный 17 августа на заседании градсовета детальный план территории в границах улиц Штилевой, Николаевской дороги, Красной, а также железной дороги.

Согласно проекту, в указанных границах планируется возвести несколько жилых комплексов - три дома высотой 14-20 этажей на 295 квартир, двухсекционный 5-этажный жилой дом на 90 квартир, 2-секционный 20-21-этажный комплекс на 1634 квартиры с помещениями площадью 2 тысячи квадратных метра, оборудованных для пребывания детей, а также паркингом на 600 мест и амбулаторией.

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Также планируется построить 21-этажный многосекционный комплекс на 1,67 тысячи квадратных метров с детским садом на 140 мест, молодежным оздоровительным центром, рестораном, амбулаторией и помещениями для некруглосуточного пребывания детей площадью 1 тысячу квадратных метров.

Предусмотрено строительство детского сада, совмещенного с общеобразовательной школой 1-3 ступени на 1 тысячу человек, а также пожарного депо.

В общей сложности на указанной территории планируется возвести жилые дома на 5,3 тысячи квартир, в которых смогут проживать свыше 12,5 тысяч человек.

Планируемая площадь озеленения составляет 11,6 гектара.

Инвестор проекта – частное предприятие «Южная Пальмира», проектная организация - ООО «Мастер-Групп».