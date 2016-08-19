Во Франции выставлена на продажу самая дорогая в мире вилла
11:25, 19 августа 2016Недвижимость
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Ее стоимость - 1 млрд евро. В свое время вилла принадлежала королю Бельгии Леопольду II.
Во Франции на продажу выставлена вилла «Кедры» стоимостью €1 млрд / news.day.az
Вилла «Кедры» стоимостью €1 млрд выставлена на продажу во Франции, сообщает RNS.
Это - самая дорогая в мире вилла, она находится в районе мыса Сен-Жан-Кап-Ферра, недалеко от Ниццы.
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Вилла «Кедры» - это десять комнат, зал для приема гостей, конюшня, зимний сад, служебные пристройки, а также 50-метровый бассейн и ботанический сад с теплицами.
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