Во Франции выставлена на продажу самая дорогая в мире вилла

Вилла «Кедры» стоимостью €1 млрд выставлена на продажу во Франции, сообщает RNS.

Это - самая дорогая в мире вилла, она находится в районе мыса Сен-Жан-Кап-Ферра, недалеко от Ниццы.

Читайте такжеНазваны самые дорогие в мире города для проживания иностранцев: рейтинг возглавил ГонконгКогда-то вилла принадлежала королю Бельгии Леопольду II. В настоящее время ее владельцем является семья Марнье-Лапостоль – создатели ликера Grand Marnier.

Вилла «Кедры» - это десять комнат, зал для приема гостей, конюшня, зимний сад, служебные пристройки, а также 50-метровый бассейн и ботанический сад с теплицами.