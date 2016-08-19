Объем субсидий на оплату комуслуг в 5 раз превысил прошлогодний показатель

Жителям Украины в январе-июле 2016 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 2,58 миллиарда гривень, что почти в 5 раз превышает аналогичный показатель 2015 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены на сумму 1,5 миллиарда гривень, в сельской – 1,1 миллиарда гривень.

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По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-июле были назначены 3,7 миллиона семей (100,7% обратившихся за субсидиями, учитывая тех, которым назначены субсидии в этом году, тогда как они обратились за ними в прошлом году). В городской местности субсидии были назначены 2,6 миллиона семей, в сельской – 1,1 миллиона семей. По сравнению с январем-июлем 2015 года количество семей, которым были назначены субсидии, выросло на 73%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в июле 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 19,4% – до 171,5 гривни.

Как сообщал УНИАН, жителям Украины в 2015 году были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 2,4 миллиарда гривень, что на 2 миллиарда гривень, или в 6 раз, больше, чем в 2014 году.