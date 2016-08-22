В России с начала года число банкротств застройщиков выросло вдвое

В России рост продаж крупными девелоперами жилья в Москве и Санкт-Петербурге не привел к оживлению всей строительной отрасли. По итогам первой половины этого года в целом по стране обанкротилось 1,5 тыс. застройщиков, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2015 года, пишет "Коммерсант".

В основном с рынка уходят подрядные компании, лишившиеся заказов и финансирования. Осенью отрасль начнет восстанавливаться, утверждают участники рынка. Но эксперты возражают: рецессия может завершиться не раньше чем через два года.

Продолжающаяся череда банкротств застройщиков — следствие снижения объемов строительных работ в целом по стране. Сокращение ввода жилья напрямую связано со снижением покупательской способности потенциальных покупателей, считает консультант практики "Девелопмент" группы "НЭО Центр" Алена Чупракова.

Читайте такжеРоссии прогнозируют масштабный спад в строительной отраслиПараллельно растет объем просроченной задолженности строительных компаний. За шесть месяцев этого года просрочка выросла на 0,93 процентного пункта, до 18,78%.

Исполнительный директор РАСК Вячеслав Строкань не рассчитывает, что кризисная ситуация на рынке переломится до конца текущего года. Прогноз остается неизменным: объем ввода жилья по итогам года снизится на 10-15%, строительных работ — на 9-10%. По его мнению, дальнейшие перспективы восстановления отрасли будут зависеть от принятой правительством экономической программы.