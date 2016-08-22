Продажи столичного жилья летом снизились на 10-30% – эксперт

Объемы продаж жилья на первичном рынке недвижимости Киева летом 2016 года снизились на 10-30% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сообщила пресс-служба «Украинского строительного сообщества» (Ukrainian Building Community) со ссылкой на директора консалтинговой компании City Development Solutions Ярославу Чапко.

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"С начала года средние цены снижаются в среднем на 1-2% в месяц, а летом еще и упали объемы продаж - от 10% до 30% в зависимости от класса комплекса, его степени готовности и ценовой политики застройщика", – цитирует Чапко пресс-служба.

Она отметила, что одним из факторов снижения активности на рынке летом текущего года, кроме сезонного падения спроса, стала ревальвация национальной гривни и ожидание ее девальвации осенью.

"Покупатели придерживают решения о покупке в надежде на новый виток падения долларовых цен", – сказала эксперт.

По ее словам, с учетом выхода новых проектов, появившихся в текущем году в Киеве и пригороде, ценовая конкуренция будет и дальше обостряться, как среди бюджетных проектов, так и в престижном сегменте.

Как сообщал УНИАН, по данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в 2015 году из-за девальвации национальной валюты, подорожания стройматериалов и горючего выросла на 33,1% – до 22,7 тыс. грн/кв. м.