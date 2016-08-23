Неиспользованные субсидии на оплату комуслуг будут возвращать в бюджет

Кабинет министров утвердил порядок возвращения в госбюджет неиспользованных остатков средств по субсидиям на возмещение оплаты услуг централизованного отопления и по газо-, энергопоставкам для индивидуального отопления с учетом сохранения части средств на счетах домохозяйств.

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Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

«Речь идет о необходимости обеспечения порядка возвращения в бюджет средств излишне начисленных субсидий из-за того, что были завышены государственные социальные нормативы потребления этих услуг», - сказал министр социальной политики Андрей Рева на заседании правительства.

Он отметил, что данное решение принимается для исполнения ранее принятого постановления Кабмина об уменьшении государственных нормативов потребления услуг ЖКХ.

В то же время, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко отметил, что часть этих средств все же оставят на счетах домохозяйств для использования на следующий отопительный сезон.

«Субсидия во время отопительного сезона могла быть пересчитана в связи с количеством проживающих людей, в связи с многоэтажностью, с уточнениями. Поэтому нам очень важно, чтобы коммунальное предприятие вместе с управлением соцзащиты окончательно подписывало акт, чтобы у нас не было при возвращении этих средств недоразумений с исполнителями», - добавил Зубко

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года тогдашний министр социальной политики Павел Розенко заявлял, что неиспользованный на конец отопительного периода объем газа, покрываемый субсидией, может быть по решению правительства использован домохозяйствами в летний период или монетизирован.

В августе стало известно, что правительство не будет монетизировать оставшиеся неиспользованными средства по субсидиям населения из-за завышенных социальных нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг.

Как поясняется, два года назад на отопление 1 квадратного метра по нормативам выделялось 11 кубических метров газа. Затем показатель снизили до 7 куб м. Теперь норматив составляет 5,5 кубометров. При этом, по словам министра соцполитики Андрея Ревы, прошлой зимой оно составляло в среднем 5,3 кубометров на 1 кв. м жилья.