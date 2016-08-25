Кабмин подсчитал неиспользованные субсидии на отопление и решил их судьбу

Кабинет Министров Украины утвердил порядок возвращения в госбюджет неиспользованных остатков средств по субсидиям на отопление, которые превышают стоимость (по состоянию на 1 мая нового неотопительного сезона) 100 куб. метров природного газа или 150 кВт/ч электрической энергии, в зависимости от того, какой тип отопления используется, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Читайте такжеОбъем субсидий на оплату комуслуг в 5 раз превысил прошлогодний показатель

Пресс-служба отметила, что возвращение в бюджет остатков средств на счетах домохозяйств предусмотрено порядком предоставления субсидий. Также принятым постановлением установлен порядок проведения расчетов остатков субсидии, которые накопились на счетах домохозяйств в связи с потреблением услуг меньше нормы в отопительный сезон.

«По ориентировочным расчетам, сообщают в Минсоцполитики, более 10 млрд грн субсидии не использованы получателями в прошлом отопительном периоде», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 23 августа утвердил порядок возвращения в госбюджет неиспользованных остатков средств по субсидиям на возмещение оплаты услуг централизованного отопления и по газо-, энергопоставкам для индивидуального отопления с учетом сохранения части средств на счетах домохозяйств.

В феврале текущего года тогдашний министр социальной политики Павел Розенко заявлял, что неиспользованный на конец отопительного периода объем газа, покрываемый субсидией, может быть по решению правительства использован домохозяйствами в летний период или монетизирован.

В августе стало известно, что правительство не будет монетизировать оставшиеся неиспользованными средства по субсидиям населения из-за завышенных социальных нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг.

Как поясняется, два года назад на отопление 1 квадратного метра по нормативам выделялось 11 кубических метров газа. Затем показатель снизили до 7 куб м. Теперь норматив составляет 5,5 кубометров. При этом, по словам министра соцполитики Андрея Ревы, прошлой зимой он составлял в среднем 5,3 кубометров на 1 кв. м жилья.