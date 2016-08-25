Гройсман сравнил тарифы на воду в Украине и странах Дунайского региона (инфографика)

Искусственное занижение тарифов местными властями, в том числе путем объявления мораториев на приведение тарифов к рыночному уровню, тормозит развитие коммунальной инфраструктуры в городах и поселках, поскольку инвестиционная составляющая в тарифах в Украине остается одной из самых низких.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Хочу обратить ваше внимание на показательную статистику по тарифам на водопотребление в странах Дунайского региона: объем инвестиций в среднем тарифе в Украине самый низкий. То есть на обновление и ремонт коммуникаций в нашей стране идет только 1,15 грн из общей суммы 8,21 грн/куб. Для сравнения: в Молдове в пересчете на гривню объем инвестиций в тарифе – 3,06 грн из 23,55 грн/куб, а в Австрии – 36,02 грн из 90,06 грн», – написал Гройсман.

Премьер подчеркнул, что, занижая тарифы, местные власти тормозят модернизацию труб, котельных и другой инфраструктуры в собственном городе. «Для помощи тем, кто не может платить, в Украине работает система субсидий. А мораторий снова приравнивает бедных и богатых. Хватит заниматься популизмом! Лучше инвестировать в энергоэффективность: модернизацию котельных, замену теплотрасс, уменьшение потерь, утепление домов», – подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на фоне установления с 1 мая единой цены на природный газ для населения в 6 879 грн/тыс. куб. м повысила с 1 июля тарифы на централизованное теплоснабжение и горячую воду в Украине в среднем на 75-90%.

Одновременно в правительстве увеличили бюджет на выплату субсидий для уязвимых слоев населения. По оценкам Минсоцполитики, с началом отопительного сезона 2016-2017 годов субсидии в Украине будут получать порядка 9 млн семей. По данным Госстата, жителям Украины в январе-июле 2016 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 2,58 млрд грн, что почти в 5 раз превышает аналогичный показатель 2015 года. Средний размер назначенной субсидии на одну семью в июле 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 19,4% – до 171,5 грн.