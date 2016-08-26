Количество получателей субсидий ЖКХ с отопительного сезона увеличится до 9 миллионов – Минсоцполитики

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«Сейчас в связи с ростом тарифов и увеличением количества домохозяйств мы прогнозируем (увеличение количества получателей субсидии – УНИАН) до 9 млн домохозяйств из существующих 15 млн», - сказал Рева и отметил, что по состоянию на 1 мая субсидии ЖКХ получали 6 млн домохозяйств.

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Министр добавил, что размер субсидии определяется по формуле, исходя из доходов домохозяйств. По его словам, сейчас получатели субсидий покрывают 12% начислений, с началом нового отопительного сезона получатели субсидий будут вынуждены покрывать 15% начислений.

Рева отметил, что в 2014 году для того, чтобы удержать тарифы на уровне «радующих глаз», из государственного бюджета напрямую НАК «Нафтогаз Украины» получил 114 млрд грн. «По ценам 2016 года, чтобы удержать этот уровень цен, нужно найти в бюджете 170 млрд грн. Сегодня в бюджете предусмотрено 40 млрд грн на льготы и субсидии. При этом разница, цена вопроса – 130 млрд грн», - сказал министр.

«Наше видение, и Министерства социальной политики, и Кабинета министров, в том, что мы должны идти тем путем, которым прошли наши соседи – Польша и Словакия. Они отпустили тарифы, и все усилия правительства были направлены на повышение жизненных стандартов. Именно таким путем намерено идти нынешнее правительство», - подытожил Рева.