В Пуще-Водице незаконно передали под застройку 22 га земли – прокуратура

Киевская местная прокуратура №5 начала уголовное производство по факту незаконной передачи в аренду земельного участка, расположенного в Пуще-Водице, что в Оболонском районе столицы.

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Об этом УНИАН сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

«Установлено, что в 2007 году земельный участок площадью около 22 га по ул. Лесозащитной был передан в аренду частному обществу для строительства малоэтажных жилых домов с объектами социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры. Однако, как выяснилось, передача земли в аренду состоялась с нарушением требований земельного и лесного законодательства, а также процедуры получения и согласования разрешительной документации», - говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что застройка данного участка может привести к тяжелым экологическим последствиям, поскольку на его территории растут многовековые насаждения, а по периметру находится объект лесного фонда, находящегося в пользовании КП «Святошинское лесопарковое хозяйство».

Сведения о совершении уголовного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия). Досудебное расследование продолжается.