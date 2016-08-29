Коммунальные нововведения: украинцев, получающих субсидии, обяжут оплачивать 15% стоимости услуг

Украинские домохозяйства, получающие субсидию, со следующего отопительного сезона должны будут оплачивать 15% суммы счетов по жилищно-коммунальным услугам, а остальную сумму будет покрывать субсидия.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

«Со следующего отопительного сезона процент начислений, который должны будут уплатить получатели субсидий, увеличится до 15%. Это допустимая цифра. Естественно, что государство не может и не должно платить все 100% за жилищно-коммунальные услуги, только если речь не идет о льготниках», - цитирует Реву пресс-служба.

Как отметил министр, по состоянию на 1 мая 2016 года субсидии получали 6 млн украинских домохозяйств. «Мы прогнозируем, что после приведения тарифов на газ к рыночным количество получателей субсидий вырастет до 9 млн домохозяйств из 15 млн, существующих в Украине», - цитирует Реву пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 25 августа утвердил порядок возвращения в госбюджет неиспользованных остатков средств по субсидиям на отопление за прошлый отопительный сезон, которые превышают стоимость (по состоянию на 1 мая нового неотопительного сезона) 100 куб. метров природного газа или 150 кВт/ч электрической энергии, в зависимости от того, какой тип отопления используется.

По данным Государственной службы статистики, жителям Украины в январе-июле 2016 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 2,58 млрд грн, что почти в 5 раз превышает аналогичный показатель 2015 года.