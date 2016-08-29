Суд арестовал спорткомплекс скандального экс-главы ЮЗЖД Кривопишина

Суд арестовал имущество спорткомплекса «OlympicVillage», расположенного на ул. Олимпийской, 1, в селе Ходосеевка Киевской области.

Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 17 августа, пишут «Наші гроші».

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Издание отмечает, что имущество спорткомплекса арестовано как доказательство в уголовном производстве по факту растраты имущества и злоупотребления служебным положением ГТОО «Юго-Западная железная дорога».

Расследование установило, что оборудование, а также строительно-монтажные работы для спорткомплекса оплачивались за счет железной дороги. Израсходованные материальные ресурсы по указанию тогдашнего начальника «Юго-Западной железной дороги» незаконно списывались как благотворительная помощь Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре.

Показания подтвердили более 30 рабочих, допрошенных в качестве свидетелей. Правонарушения также подтверждены отчетом о результатах финансового аудита ГТОО «ЮЗЖД».

Владельцем спорткомплекса «OlympicVillage» является ПАО «Украинский центр обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте Украины».

В свою очередь учредителем ПАО «Украинский центр обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте Украины» является ООО «Солид Актив», владельцем которого является «Трасти Инвестмент (групп) Лимитед» (Гонконг). Согласно последнему годовому отчету гонконгской компании «Трасти Инвестмент», ее владельцем значится виргинский офшор «Time Supreme International Limited».

По данным следствия, гонкогська компания выдала генеральную доверенность гражданке Украины на получение процентов, дивидендов, а также осуществление любых банковских трансакций от имени и в интересах компании. Имя этой гражданки Украины в тексте судебного решения скрыто.

Первыми учредителями «Солид актива» были Любовь Белова и Мария Снежко – жена и дочь бывшего начальника «Юго-Западной железной дороги Алексея Кривопишина, который сейчас судится за возвращение на должность.

Ущерб государственным интересам предварительно оценивается в 1,59 млн грн. Для более точного определения размера ущерба необходима техническая экономическая экспертиза, для которой объект следует сохранить в неизменном виде. Кроме того, без ареста спорткомплекс может быть отчужден, что сделает невозможным его конфискацию в будущем.

Суд признал ходатайство обоснованным и наложил арест.

Как сообщал УНИАН, с 2002 года и до марта 2015 года Кривопишин возглавлял Юго-Западную железную дорогу. После серии журналистских расследований о коррупции на железной дороге он был уволен со скандалом, после чего несколько раз пытался восстановиться в должности, однако эти попытки оказались безуспешными.

Так, в сюжете одной из телепрограмм говорилось, что руководитель ЮЗЖД Кривопишин построил за госсредства силами железнодорожников частный спортивно-развлекательный комплекс Olimpic village на территории, которая предназначалась для отдыха работников ж/д отрасли. МВД подтвердило факты злоупотребления в финансово-хозяйственной деятельности магистрали, установив, что все проплаты по строительству комплекса осуществлялись за счет госсредств ЮЗЖД.

Журналисты программы “Наші гроші” утверждают, что семья Алексея Кривопишина “заработала” на государственных тендерах около 758 млн грн.

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога расположена преимущественно на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.