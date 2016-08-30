У Гройсмана запустили сайт о тарифах и субсидиях

Кабинет министров запустил сайт, на котором собрана информация о расчете тарифов, а также возможных коммунальных субсидий для граждан Украины.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Сегодня мы запустили http://teplo.gov.ua/ - сайт, который дает ответы на наиболее распространенные в обществе вопросы. Почему выросли тарифы? Как формируется цена на газ? Для чего нужны субсидии? Как уменьшить коммунальные платежи? - написал Гройсман. - Подчеркиваю: никто не останется один на один с новыми счетами на газ, тепло, воду и свет. Каждый, кто нуждается в помощи в уплате жилищно-коммунальных услуг, ее получит. Правительство позаботилось, чтобы переход на новые справедливые тарифы на жилищно-коммунальные услуги был менее ощутимым для большинства украинцев».

Гройсман также сообщил, что на сайте есть калькулятор коммунальных платежей и субсидий. «Введите данные своей квартиры и тарифы своего города и узнайте, сколько при оформлении субсидии составят ваши коммунальные расходы, а сколько за вас заплатит государство. Все просто и прозрачно», - написал премьер.

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Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на фоне установления с 1 мая единой цены на природный газ для населения в 6 879 грн/тыс. куб. м повысила с 1 июля тарифы на централизованное теплоснабжение и горячую воду в Украине в среднем на 75-90%.

Одновременно в правительстве увеличили бюджет на выплату субсидий для уязвимых слоев населения. По оценкам Минсоцполитики, с началом отопительного сезона 2016-2017 годов субсидии в Украине будут получать порядка 9 млн семей.

По данным Госстата, жителям Украины в январе-июле 2016 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 2,58 млрд грн, что почти в 5 раз превышает аналогичный показатель 2015 года. Средний размер назначенной субсидии на одну семью в июле 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 19,4% – до 171,5 грн.