Гройсман поручил главам ОГА проверить состояние подготовки к отопительному сезону

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом глава правительства заявил во время совещания по рассмотрению проблемных вопросов в энергетической отрасли и мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг. в формате Антикризисного энергетического штаба.

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"Поручение премьер-министра. Всем главам администраций до 15 сентября провести коллегию относительно состояния подготовки к отопительному сезону...", - отметил Гройсман.

По словам премьера, он рассмотрит возможность направить на заседание этих коллегий министров, вице-премьер-министров для того, чтобы понять реальное положение дел на местах по подготовке к осенне-зимнему периоду.

"Я считаю, нам нужно до середины сентября провести коллегию в каждой области, чтобы каждый мэр, каждый руководитель управления отчитались, что они делают по этому вопросу. А то у меня такое впечатление, что на местах особо уже никто не заморачивается тем, чтобы систематизировать эту работу. Кто имеет конкретные проблемы, тот это делает, но, по большому счету, я не слышу, чтобы собрали, поставили задачи, обеспечивали выполнение и качественно подготовили к зиме весь комплекс", - отметил Гройсман.

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Премьер-министр напомнил, что до начала отопительного сезона осталось 1,5 месяца и призвал представителей всех ответственных за подготовку министерств и ведомств к слаженной работе.

"Я рассчитываю на то, что мы сможем пройти осенне-зимний период достаточно стабильно. Но это зависит от работы каждого присутствующего, - подчеркнул Гройсман. - Мне важно, чтобы вы как часы сработали. Не на правительство, не на меня - на нашу страну, на людей. Это очень важный вопрос".