В Киеве незначительно снизились цены на жилье

Средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в августе 2016 года по сравнению с июлем уменьшилась на 1,8% – до 23,453 тыс. грн/кв. м, при этом по сравнению с августом прошлого года цены упали на 2,4%.

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Об этом в своем ежемесячном отчете сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным экспертов, в августе на столичном первичном рынке недвижимости уменьшилась стоимость квартир эконом-класса - на 0,1%, до 16,466 тыс. грн/кв. м, бизнес-класса - на 0,2%, до 27,978 тыс. грн/кв. м, квартир премиум-класса - на 0,1%, до 43,636 грн/кв. м. В то же время квартиры комфорт-класса подорожали на 0,9% - до 21,301 тыс. грн/кв. м.

Наиболее ощутимо упали цены на квартиры в Дарницком, Оболонском, Шевченковском районах столицы - на 9,1%, 4,2% и 3,1% соответственно, в то время как стоимость квартир выросла в Святошинском, Днепровском, Печерском районах – на 0,9%, 0,7%, 0,1%.

По информации портала, в августе квартиры к продаже предлагали 61 оператор в 148 объектах. В структуре предложения первичного жилья преобладали новостройки эконом-класса – 36%. Новостройки бизнес-класса составили 28% от общего количества, премиум-класса – 14% и комфорт-класса - 22%.

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Как сообщал УНИАН, по данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в 2015 году из-за девальвации национальной валюты, подорожания стройматериалов и горючего выросла на 33,1% – до 22,7 тыс. грн/кв. м.

Средняя цена предложения квартир на вторичном рынке Киева в долларовом эквиваленте в августе 2016 года по сравнению с июлем уменьшилась на 1,3% - до 1,369 тыс. долл./кв. м, а в гривне увеличилась на 1,5%, до 34,902 грн/кв. м.

Согласно сообщению, в прошлом месяце больше всего подешевели 3-комнатные квартиры - на 2,2%, до 1,4 тыс. долл./кв. м, и 2-комнатные – на 1% - до 1,403 тыс. долл./кв. м. В то же время 1-комнатные квартиры подешевели на 0,7% - до 1,262 тыс. долл./кв. м, стоимость предложения 4-комнатных квартир в столице увеличилась на 0,05% - до 1,547 тыс. долл./кв. м.

Количество выставленных на продажу квартир в августе увеличилось на 2,8% относительно июля и составило 19,738 тыс. Объем предложения в общей площади вырос на 2%, в долларовом выражении - на 0,7%.

В структуре предложений 1-комнатные квартиры занимают 29%, 2-комнатные – 32%, 3-комнатные – 32% и 4-комнатные – 7%.

В августе 2016 года в долларовом эквиваленте средняя цена уменьшилась во всех районах Киева, аналитики зафиксировали наименьшее снижение в Оболонском районе - на 0,6%, наибольшее - в Соломенском районе - на 2,4%.

Как сообщал УНИАН, по данным портала «Столичная недвижимость», в прошлом году, из-за продолжающейся девальвации национальной валюты при долларовой номинации стоимости вторичного жилья в столице, гривневые цены на «вторичку» выросли на 25,6% - до 34,9 тыс. грн/кв. м, при этом долларовые цены снизились на 15,3% - до 1453 долл./кв. м.