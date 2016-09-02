В Украине запустили интерактивную карту программ компенсации "теплых" кредитов

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению запустило интерактивную карту местных программ компенсации «теплых» кредитов, сообщила пресс-служба ведомства.

"Теперь, зайдя на сайт агентства (Госэнергоэффективности - УНИАН), украинцы смогут убедиться, в каких городах, районах, областях местные власти предоставляют дополнительную безвозвратную денежную помощь на утепление жилья, переход на "негазовые" котлы, проведения различных энергоэффективных мероприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что карта разработана Госэнергоэффективности при поддержке проекта "Создание энергетических агентств в Украине", который внедряется по поручению Федерального министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и реакторной безопасности Германии (BMUB) компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Согласно сообщению, местными властями уже принято 184 программ помощи населению при утеплении во всех областях Украины. При этом, в 2016 году более 22 тысяч семей уже воспользовались местной поддержкой и получили дополнительное возмещение расходов на утепление на сумму 19 миллионов гривень, а также более 70 ОСМД получили компенсацию из местных бюджетов в размере около 1 миллиона гривень.

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Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 миллиарда гривень. В феврале текущего года Кабинет министров продлил действие программы на 2016 год, предусмотрев на эти цели 900 миллионов гривень.

Механизм финансирования "теплых" кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. Получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.

Местные органы власти также подключаются к этой программе и разрабатывают собственные программы по возмещению населению части тела кредита или процентов на реализацию энергоэффективных мероприятий. Это позволяет населению участвовать сразу в нескольких программах энергоэффективности.