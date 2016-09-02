В Китае резко подорожало жилье в крупных городах

Рост цен на жилье в КНР в августе 2016 года усилился, сообщает Росбалт со ссылкой на данные китайского оператора портала для покупателей и продавцов недвижимости SouFun.

"Эта тенденция фиксируется теперь даже в наиболее крупных и развитых городах страны, несмотря на то, что последние официальные данные по рынку жилья указали на ослабление подъема", - говорится в сообщении.

Согласно данным China Index Academy, исследовательского подразделения SouFun, цены на новостройки в Китае в прошлом месяце выросли в среднем на 2,17% по сравнению с предыдущим месяцем. Подъем цен, составивший в июне лишь 1,32%, ускоряется второй месяц подряд.

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"Данные SouFun, основанные на стоимости недвижимости в 100 городах КНР, публикуются почти на месяц раньше отчета Национального статистического управления Китая по рынку жилья и обычно являются более волатильными, однако в целом коррелируют с официальными данными", - отмечает издание.

По наблюдениям SouFun, цены на новое жилье в крупных городах КНР - Пекине, Шанхае и Шэньчжэне - в августе выросли и в годовом выражении, тогда как в предыдущие месяцы отмечалось их снижение.

Согласно официальным данным, опубликованным в прошлом месяце, стоимость нового жилья в июле увеличилась в 51 из 70 крупнейших городов Китая. В июне рост цен на недвижимость был отмечен в 55 китайских городах. Число городов, где было зафиксировано падение цен на жилье, в июле увеличилось до 16 с 10.