В Одесской области жители задолжали по оплате коммунальных услуг 1,28 миллиарда гривень

Об этом УНИАН сообщили в главном управлении статистики в Одесской области.

«Самая большая задолженность накопилась за газ - 290,8 млн грн, за тепло и горячее водоснабжение - 266,9 млн грн. Кроме того, жители области должны 214 млн грн за потребленное электроснабжение, 142,8 млн грн - за обслуживание домов и придомовых территорий, 85,8 млн грн - за холодную воду», - говорится в сообщении.

В ведомстве привели сравнительные данные на аналогичный период прошлого, 2015-го года. Тогда суммарная задолженность была в два раза меньшей и составляла 643,7 млн грн.