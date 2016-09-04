В Одесской области жители задолжали по оплате коммунальных услуг 1,28 миллиарда гривень
18:52, 04 сентября 2016Недвижимость
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Суммарная задолженность жителей Одесской области за коммунальные услуги по состоянию на июль 2016 года составила 1, 28 млрд грн.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в главном управлении статистики в Одесской области.
«Самая большая задолженность накопилась за газ - 290,8 млн грн, за тепло и горячее водоснабжение - 266,9 млн грн. Кроме того, жители области должны 214 млн грн за потребленное электроснабжение, 142,8 млн грн - за обслуживание домов и придомовых территорий, 85,8 млн грн - за холодную воду», - говорится в сообщении.
В ведомстве привели сравнительные данные на аналогичный период прошлого, 2015-го года. Тогда суммарная задолженность была в два раза меньшей и составляла 643,7 млн грн.
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