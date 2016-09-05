Украинцам обещают частичную монетизацию сэкономленной субсидии в конце отопительного сезона

Правительство разрабатывает модель частичной монетизации сэкономленной субсидии, которая останется в конце следующего отопительного сезона на счетах домохозяйств, сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Павла Розенко.

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«Мы работаем над тем, чтобы монетизировать остатки субсидии, то есть те средства, которые может получить человек в результате экономного потребления газа, электроэнергии и т.д. Если в конце отопительного сезона у субсидианта будет экономия, то эта экономия будет монетизирована и эти средства можно будет использовать на мероприятия по энергосбережению», - цитирует Розенко пресс-служба.

В то же время он отметил, что полная монетизация субсидий сейчас невозможна. «Есть полный консенсус в правительстве, и эту позицию поддерживает и экспертная среда, что монетизировать все субсидии для 9 млн украинских семей невозможно», - цитирует Розенко пресс-служба.

Вице-премьер также отметил, что с мая текущего года за назначением субсидии обратилось более 500 тыс. украинских семей. Таким образом, количество субсидиантов увеличилось до 6 млн домохозяйств.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 25 августа утвердил порядок возвращения в госбюджет неиспользованных остатков средств по субсидиям на отопление, которые превышают стоимость (по состоянию на 1 мая нового неотопительного сезона) 100 куб. метров природного газа или 150 кВт/ч электрической энергии, в зависимости от того, какой тип отопления используется.

В феврале текущего года тогдашний министр социальной политики Павел Розенко заявил, что неиспользованный на конец отопительного периода объем газа, покрываемый субсидией, может быть по решению правительства использован домохозяйствами в летний период или монетизирован.

В августе стало известно, что правительство не будет монетизировать оставшиеся неиспользованными средства по субсидиям населения из-за завышенных социальных нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг.

Как поясняется, два года назад на отопление 1 квадратного метра по нормативам выделялось 11 кубических метров газа. Затем показатель снизили до 7 куб м. Теперь норматив составляет 5,5 кубометров. При этом, по словам министра соцполитики Андрея Ревы, прошлой зимой оно составляло в среднем 5,3 кубометров на 1 кв. м жилья.