Кабмин увеличил субсидию на покупку твердого топлива и призывает украинцев активно ею пользоваться

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал украинцев, живущих в частном секторе и использующих для отопления дрова, брикеты или уголь, оформлять субсидию на покупку такого топлива, размер которой недавно был повышен на 1 000 гривень.

Об этом премьер написал на официальной странице в Facebook.

"Недавно правительство увеличило средний размер субсидии на приобретение угля, дров или брикет в среднем на 1 000 гривень. Если раньше ее размер был 2 000 гривень, то теперь она составляет 3 000 гривень, - написал Гройсман. - Поэтому, если вы используете для отопления твердое топливо и есть трудности с его оплатой - оформляйте субсидию".

Он также добавил, что за счет субсидии семьи, которые используют твердое топливо, преимущественно в сельской местности и малых городах, смогут приобрести в среднем 10-12 кубов дров или 1-1,5 тонны угля, в зависимости от цен в регионе.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 8 августа текущего года на треть увеличил размер компенсации, которую получают жители сел для покупки твердого топлива или сжиженного газа.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, в 2015 году среди 5,5 миллиона домохозяйств, получающих субсидии, 617,4 тысячи семей получили компенсацию на приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Также 392 тысячи человек получили причитающиеся им льготы на покупку угля или газа. Рева отметил, что такие социальные гарантии люди получают в денежной форме.

Размер данного вида субсидий рассчитывается исходя из стоимости 2 тонн угля, или 2-4 баллонов сжиженного газа в год, в зависимости от состава семьи. Льготы же рассчитываются исходя из стоимости 1 тонны угля и 1 баллона газа. При этом в 2015 году минимальная стоимость 1 тонны угля составляла 1368,7 гривни, а стоимость 1 баллона газа – 175,6 гривни. В 2016 году данные показатели были увеличены в связи с инфляцией до 1532,9 гривни за тонну угля и 196,7 гривни за один баллон газа.