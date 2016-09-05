Строительство в Украине подорожало почти на 10%

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-июле 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросли на 9,6%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 17,3%. Меньше всего увеличилась стоимость работ в сфере строительства транспортных сооружений - на 5,7%.

При этом стоимость СМР в июле 2016 года по сравнению с июнем выросла на 0,4% (в июне рост по отношению к маю составил 0,9%).

В Госстате отметили, что наибольший рост цен на СМР в июле зафиксирован в сфере строительства домов - на 0,5%. В сфере строительства транспортных сооружений в отчетном месяце зафиксировано падение - на 0,1%.

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По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщалось, по данным Госстата, цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-июне 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросли на 9,9%.

В 2015 году цены на СМР выросли на 27,1% по сравнению с 2014 годом, а в 2014 году по сравнению с 2013 годом - на 9,5%.