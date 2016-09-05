Вице-премьер уверяет, что граждан не будут выселять из квартир из-за долгов за коммунальные услуги

Об этом он сказал в эфире Радио Свобода.

«Был хоть один случай, когда за неоплату жилищно-коммунальных услуг выселили какую-то семью? Давайте перестанем пугать людей этими вопросами», – отметил Зубко.

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Чтобы оплачивать коммунальные услуги по новым тарифам, министр советует гражданам писать заявления на получение субсидий или брать помощь от государства на мероприятия по энергоэффективности и таким образом экономить средства.

По его данным, программой так называемых «теплых кредитов» от государства в 2015-2016 годах воспользовались около 170 тыс. семей и 350 ОСМД.

«Программа «теплых кредитов» дает возможность получить компенсацию от государства в 20% на негазовые котлы, 30% - на индивидуальное утепление, 40% – если это многоэтажный дом ОСМД», – отметил Зубко.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля Кабинет министров Украины установил единую цену на газ для населения на уровне 6 879 грн за тыс. куб. м, отменив с 1 мая норму потребления населением газа по льготной цене.

На фоне установления единой цены на природный газ для населения Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила с 1 июля тарифы на централизованное теплоснабжение и горячую воду в Украине в среднем на 75-90%.