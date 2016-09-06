Министр ЖКХ будет просить депутатов "декоммунизировать" Жилищный кодекс

Об этом он заявил в эфире Радио Свобода.

«Поменять «шапку» можно очень быстро. Я думаю, что я попрошу депутатов сделать это буквально на этом пленарном заседании», – сказал Зубко.

Читайте такжеВице-премьер уверяет, что граждан не будут выселять из квартир за долги за коммунальные услуги

В то же время чиновник подчеркнул, что Украине нужен новый Жилищный кодекс, но это сделать сложно.

«Нам нужно вообще поменять этот Жилищный кодекс. За этот сложный вопрос не взялось ни одно правительство или ни один созыв Верховной Рады», – отметил Геннадий Зубко.

На вопрос, когда правительство представит в Верховной Раде новый Жилищный кодекс, вице-премьер-министр не ответил.