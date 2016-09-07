Во Львове откроют отель крупнейшей мировой сети (фото, видео)

Международная сеть по управлению гостиницами InterContinental Hotels Group намерена открыть во Львове новый отель на базе известного «Гранд-отеля» на проспекте Свободы. Об этом сообщает Львовский городской совет.

Согласно сообщению, в среду, 6 сентября, во Львовском горсовете один из вице-президентов компании InterContinental Hotels Group Арон Либинсон и гендиректор и владелец «Гранд Отеля» Григорий Козловский подписали протокол о намерениях, которым будет зафиксировано коммерческие условия сотрудничества.

«По моему мнению, Львов – лучший город в Украине. И я очень доволен, что один из наших лучших брендов, Crowne Plaza, будет иметь один из своих отелей здесь, во Львове. Этого бы не случилось, если бы пару месяцев назад мы не встретились с мэром Львова Андреем Садовым, который убедил, что город имеет большую потребность и заинтересованность в отеле высочайшего класса. Я знаю, насколько «Гранд-отель» был знаменитый в прошлом и я очень горжусь, что он станет одним из лучших наших отелей», - отметил Либинсон.

Новый 5-звездочный отель под названием Crowne Plaza Lviv откроется уже в следующем году.

Как пишет ZAXID.NET, Гранд-отель», открывшийся еще в 1893 году, считается одним из старейших отелей города Львова. Это один из первых объектов недвижимости Львова, который был приватизирован еще в 1990 году, тогда же отель пережил масштабную реконструкцию. В 2011 году новым владельцем отеля стал известный бизнесмен из Винников Григорий Козловский. В 2014 году началась новая реконструкция, которая продолжается до сих пор, и в ходе которой была значительно увеличена общая площадь отеля.

Справка. InterContinental Hotels Group (IHG) - международная компания, гостиничный оператор со штаб-квартирой в Великобритании. Intercontinental Hotels Group создана в 2003 году и считается крупнейшей в мире сетью по управлению гостиницами, куда входит более 5 тыс. отелей в более 100 странах мира. Большинство из них работают по франшизе, однако более 650 отелей работают под непосредственным управлением InterContinental Hotels Group.