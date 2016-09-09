Кабмин изменил систему учета доходов при назначении субсидии

Кабинет министров изменил систему учета доходов членов домохозяйств, которые учитываются при назначении субсидии, убрав из доходов стоимость реабилитационных услуг и добавив доход от земельного пая.

Как сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, соответствующее решение было принято на заседании правительства 8 сентября.

"Не учитывать в совокупный доход при назначении субсидии стоимость безвозмездно полученных санаторно-курортных путевок, протезно-ортопедических изделий, средств реабилитации, сумм, которые выплачиваются в порядке возмещения вреда (регрессные выплаты), причиненного работнику за повреждение его здоровья, связанного с исполнением им трудовых обязанностей", - говорится в сообщении.

В то же время, пресс-служба отметила, что при назначении субсидии в I квартале в среднемесячном доходе будет учитываться доход от земельной пая, начисляемый в IV квартале предыдущего года. Среднемесячный размер такого дохода определяется на основании соответствующих справок.

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Как сообщал УНИАН, в августе текущего года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что наличие у гражданина любого имущества, в том числе квартиры, машины, земельных паев, не влияет на право получения субсидии, поскольку при расчете размера субсидии учитывается лишь доход, который приносит имущество. В Министерстве социальной политики прогнозируют, что количество семей, нуждающихся в получении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в Украине в отопительном сезоне 2016-2017 годов вырастет до 8-9 миллионов с 5,5 миллиона после установления с 1 мая единой цены на газ для всех категорий потребителей.

В Министерстве финансов сообщили, что в 2015 году 43% счетов за коммунальные услуги покрывалось субсидиями. В бюджете прошлого года было заложено 35 миллиардов гривень на эти цели, а в 2016 году затраты превысят 40 миллиардов гривень.

По словам вице-премьера Павла Розенко, государственный бюджет Украины на 2017 год будет предусматривать не менее 45 миллиардов гривень на субсидии населению. В то же время, по прогнозам Министерства финансов, эта сумма может увеличиться до 70-80 миллиардов гривень. По последним данным Минфина, в проект бюджета на 2017 год заложили 40 миллиардов гривень на субсидии.