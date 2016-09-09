Кабмин изменил систему учета доходов при назначении субсидии
Из доходов убрали стоимость реабилитационных услуг, но добавили доход от земельного пая.
Кабинет министров изменил систему учета доходов членов домохозяйств, которые учитываются при назначении субсидии, убрав из доходов стоимость реабилитационных услуг и добавив доход от земельного пая.
Как сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, соответствующее решение было принято на заседании правительства 8 сентября.
"Не учитывать в совокупный доход при назначении субсидии стоимость безвозмездно полученных санаторно-курортных путевок, протезно-ортопедических изделий, средств реабилитации, сумм, которые выплачиваются в порядке возмещения вреда (регрессные выплаты), причиненного работнику за повреждение его здоровья, связанного с исполнением им трудовых обязанностей", - говорится в сообщении.
В то же время, пресс-служба отметила, что при назначении субсидии в I квартале в среднемесячном доходе будет учитываться доход от земельной пая, начисляемый в IV квартале предыдущего года. Среднемесячный размер такого дохода определяется на основании соответствующих справок.
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Как сообщал УНИАН, в августе текущего года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что наличие у гражданина любого имущества, в том числе квартиры, машины, земельных паев, не влияет на право получения субсидии, поскольку при расчете размера субсидии учитывается лишь доход, который приносит имущество. В Министерстве социальной политики прогнозируют, что количество семей, нуждающихся в получении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в Украине в отопительном сезоне 2016-2017 годов вырастет до 8-9 миллионов с 5,5 миллиона после установления с 1 мая единой цены на газ для всех категорий потребителей.
В Министерстве финансов сообщили, что в 2015 году 43% счетов за коммунальные услуги покрывалось субсидиями. В бюджете прошлого года было заложено 35 миллиардов гривень на эти цели, а в 2016 году затраты превысят 40 миллиардов гривень.
По словам вице-премьера Павла Розенко, государственный бюджет Украины на 2017 год будет предусматривать не менее 45 миллиардов гривень на субсидии населению. В то же время, по прогнозам Министерства финансов, эта сумма может увеличиться до 70-80 миллиардов гривень. По последним данным Минфина, в проект бюджета на 2017 год заложили 40 миллиардов гривень на субсидии.