Кабмин изменил систему назначения субсидий вышедшим на пенсию в 2016 году

Кабинет министров принял решение, согласно которому пенсионерам, которые перестали работать в текущем году и не имеют других доходов, кроме пенсии, при расчете размера субсидии не будут учитывать доход за весь прошлый год, а только размер ежемесячной пенсии.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

«У людей вызывало непонимание, почему принимаются во внимание их доходы, которые не соответствуют сегодняшнему дню. Почему при расчете размера субсидии в 2016 году учитывается доход за весь 2015 год, которого в реальности у человека сегодня нет. Поэтому принято социально справедливое решение – пойти навстречу пенсионерам в то время, когда их доходы снизились по сравнению с прошлым годом», – цитирует Реву пресс-служба.

Как сообщила пресс-служба, данное решение принято на заседании правительства 8 сентября и в ближайшее время вступит в действие. Таким образом, всем неработающим пенсионерам, которые обратятся за назначением жилищных субсидий с сентября этого года, субсидия будет назначена по новым правилам – исходя только из размера ежемесячной пенсии, а не совокупного дохода за весь 2015 год.

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Как сообщал УНИАН, 8 сентября Кабинет министров изменил систему учета доходов членов домохозяйств, которые учитываются при назначении субсидии.

Теперь при назначении субсидии не будут включать в совокупный доход стоимость безвозмездно полученных санаторно-курортных путевок, протезно-ортопедических изделий, средств реабилитации, сумм, которые выплачиваются в порядке возмещения вреда, причиненного здоровью работника в связи с исполнением им трудовых обязанностей (регрессные выплаты).

В то же время при назначении субсидии в I квартале в среднемесячном доходе будет учитываться доход от земельного пая, начисляемый в IV квартале предыдущего года. Среднемесячный размер такого дохода определяется на основании соответствующих справок.