Финансирование субсидий пройдет в полном объеме – Гройсман

Финансирование субсидий гражданам Украины для компенсации роста тарифов пройдет с соблюдением всех планов и в полном объеме, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе селекторного совещания с главами регионов.

"Все будет нормально, все будет профинансировано", - сказал глава правительства.

Гройсман подчеркнул, что, по расчетам правительства, объем субсидий будет таким, чтобы на текущий момент максимально помочь уязвимым слоям населения, а затем путем монетизации субсидий стимулировать их экономить ресурсы.

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Кроме того, Гройсман подчеркнул, что политика тарифообразования должна быть прозрачной и понятной, а местные власти должны объяснить своим согражданам формулу формирования тарифов с учетом цен на газ.

"Я приведу несколько примеров. Допустим, двухкомнатная квартира в 50 кв. м, состав семьи - три человека. Доход на семью - 7 тысяч гривень. Обязательный платеж после повышения цен - 2 520 гривень, но платеж с субсидией будет 876 гривень. Для семьи в 4 человека с общим доходом 9 тысяч гривень платеж с субсидией составит 1 332 гривни. Для семьи из двух пенсионеров платеж (с учетом субсидии - УНИАН) составит 387 гривень. Вот наш ответ всем популистам", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что политика тарифообразования должна быть прозрачной и понятной, а местные власти должны объяснить своим согражданам формулу формирования тарифов с учетом цен на газ.

"Местные советы и областные советы ведут расчеты и принимают решения по ценам и тарифам, а затем передают свои предложения в Национальную комиссию по электроэнергетике и коммунальным услугам", - сказал Гройсман.

Он уточнил, что в случае, если местные власти считают цены и тарифы завышенными, они могут принять решения о компенсации разницы из средств местных бюджетов. "Но лучше инвестировать в модернизацию", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве социальной политики прогнозируют, что количество семей, нуждающихся в получении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в отопительном сезоне 2016-2017 годах вырастет до 8-9 миллионов с 5,5 миллиона после установления с 1 мая единой цены на газ для всех категорий потребителей.

В Министерстве финансов отметили, что в 2015 году 43% счетов за коммунальные услуги покрывалось субсидиями. В бюджете прошлого года было заложено 35 миллиардов гривень на эти цели, а в 2016 году затраты превысят 40 миллиардов гривень. По прогнозам Минфина, в 2017 году эта сумма может увеличиться до 70-80 миллиардов гривень.