Рева назвал средний размер субсидии в отопительный период

Средний размер субсидии на компенсацию оплаты жилищно-коммунальных услуг в отопительном периоде 2016-2017 составит 2-2,5 тысячи гривень.

Об этом во время селекторного совещания сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Если в неотопительный период средний размер субсидии составлял 200-300 гривень, поскольку у многих семей размер платы за услуги не превышал обязательный платеж, то с началом отопительного сезона и после автоматического перерасчета средний размер субсидии вырастет до 2-2,5 тысячи гривень в месяц", - сказал Рева.

При этом министр сообщил, что в прошлом отопительном сезоне 2015-2016 средний размер субсидии составлял 1200 - 1400 гривень.

Также Рева отметил, что продолжается работа по повторному назначению субсидий, срок действия которых истек.

"По состоянию на 2 сентября, с 1,73 миллиона субсидий, срок которых закончился в мае 2016 года, переназначено 1,65 миллиона, или 97%", - сказал Рева.

Также переназначено 148 тысяч субсидий, чей срок истек в июне 2016 года, или 90% от общего количества. Субсидии, срок которых истек в июле прошлого года, переназначены на 85%.

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По состоянию на 2 сентября 2016 года субсидии назначены для 5,3 миллиона семей.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве социальной политики прогнозируют, что количество семей, нуждающихся в получении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в Украине в отопительном сезоне 2016-2017 годах вырастет до 9 миллионов с 5,5 миллиона.

По последним данным Минфина, в проект бюджета на 2017 год заложили 40 миллиардов гривень на субсидии. При этом, по словам вице-премьера Павла Розенко, эта сумма может вырасти до 52 миллиардов гривень.