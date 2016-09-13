Смету проектирования стадиона "Арена Львов" завысили на 27 миллионов – прокуратура

Прокуратура Львовской области завершила следствие и направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя филиала ГП "Укргосстройэкспертиза" в Львовской области, которого обвиняют в утверждении завышенной сметы проектирование стадиона "Арена Львов".

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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

«Указанный чиновник не обеспечил надлежащее проведение комплексной государственной экспертизы проектной документации по "Строительству стадиона по ул. Стрыйской-Кольцевой дороге в г. Львове". В частности, не проверив проектную документацию на соответствие действующему законодательству Украины, утвердил положительный комплексный вывод государственной экспертизы», - сказано в сообщении прокуратуры.

На основании этого вывода, по мнению прокуратуры, Львовский городской совет осуществил оплату проектной документации на сумму свыше 37 млн грн, а по данным судебной инженерно-технической экспертизы стоимость проектно-изыскательских работ должна была бы составлять всего 10,6 млн грн.

«Учитывая это, интересам территориальной общины Львова причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 27 млн грн», - отмечают в прокуратуре.

Отметим, что за такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.