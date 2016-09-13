В ЕС призвали Раду принять закон о НКРЭКУ для получения 600 миллионов евро

Представительство Европейского Союза в Украине призвало Верховную Раду уже на следующей пленарной неделе рассмотреть и принять проект закона о Национальной комиссии по регулированию в сфере электроэнергетики и коммунальных услуг.

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Как отмечается в комментарии главы Представительства Хьюго Мингарелли, опубликованном на официальной странице в социальной сети Facebook, документ «очень нужен для поддержки дальнейших реформ в энергетическом секторе».

«Он поможет гарантировать большую прозрачность и эффективность, что принесет большую пользу украинской экономике и будет соответствовать ожиданиям общественности и международных партнеров, - отмечается в комментарии. - Я очень надеюсь, что этот законопроект будет принят сразу же, как только Верховная Рада соберется снова на пленарное заседание на следующей неделе. Принятие этого закона также является условием для выделения Украине второго транша в размере 600 млн евро в рамках макрофинансовой помощи ЕС».

Как сообщал УНИАН, 14 июля - до наступления перерыва в работе - Верховная Рада Украины не смогла принять законопроект №2966 о Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и отправила документ на повторное второе чтение.

В то же время, после того, как Рада вернулась после перерыва в работе, законопроект был назван в числе первоочередных. О необходимости его принятия говорили президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.

Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк также заявлял, что принятие закона «О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)» позволит обновить кадровый состав этой комиссии, а также снизить зависимость от других органов в принятии решений.

Предоставление макрофинансовой помощи Украине является одной из программ поддержки Евросоюзом украинских реформ, укрепления макроэкономической стабильности и улучшения инвестиционного климата. Ключевым условием получения денег является принятие необходимых законопроектов, а также плодотворное сотрудничество с другими кредиторами - в первую очередь, Международным валютным фондом.